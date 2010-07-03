Пожар на предприятии в Мытищах ликвидирован

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Пожар на предприятии в городском округе Мытищи ликвидирован. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

"В 09:18 возгорание в одноэтажном электрифицированном кирпичном здании в деревне Ульянково ликвидировано", – говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС тушили пожар на площади 300 квадратных метров. К ликвидации привлекли 49 человек и 14 единиц техники. В результате инцидента никто не пострадал.

Минувшей ночью возгорание произошло на первом этаже одного из павильонов на Измайловском шоссе, 73ж. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

Пострадали девять человек. Двоим оказали помощь на месте. Семь человек доставили в больницу, одна женщина в тяжелом состоянии в коме. 15 человек эвакуировали из горящего здания. Все пострадавшие, по предварительным данным, являются гражданами РФ.

