Девять человек пострадали при пожаре в хостеле на востоке Москвы

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При пожаре в хостеле в Измайловском кремле на востоке столицы пострадали девять человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Двоим оказали помощь на месте. Семь человек доставили в больницу, одна женщина в тяжелом состоянии в коме. Все пострадавшие, по предварительным данным, являются гражданами РФ.

Возгорание произошло минувшей ночью на первом этаже одного из павильонов на Измайловском шоссе, 73ж. Из горящего здания эвакуировали 15 человек.

Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. В настоящий момент пожар потушен.