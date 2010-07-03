Пожар на площади 300 квадратных метров вспыхнул в Мытищах

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На предприятии по производству пластиковых окон в подмосковных Мытищах вспыхнул пожар, сообщает Агентство "Москва".

ЧП произошло на улице Центральной в деревне Ульянково. Площадь пожара составляет около 300 квадратных метров. К ликвидации привлечены 37 человек и 9 единиц техники.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Минувшей ночью возгорание произошло на первом этаже одного из павильонов на Измайловском шоссе, 73ж. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

Пострадали девять человек. Двоим оказали помощь на месте. Семь человек доставили в больницу, одна женщина в тяжелом состоянии в коме. 15 человек эвакуировали из горящего здания. Все пострадавшие, по предварительным данным, являются гражданами РФ.