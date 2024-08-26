Подорвавший авто в Москве Евгений Серебряков внесен в список террористов и экстремистов

Фото: телеграм-канал "Столичный СК" (Евгений Серебряков внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Подорвавший автомобиль на севере Москвы Евгений Серебряков внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг на сайте.

"Серебряков Евгений Николаевич, 28.05.1995 года рождения, село Солодча Ольховского района Волгоградской области", – указано в публикации.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке на севере Москвы 24 июля. Травмы получили мужчина и женщина.

После произошедшего следствие приступило к расследованию уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов".

В свою очередь, Замоскворецкий суд Москвы отправил Серебрякова под стражу. Злоумышленник частично признал свою вину.