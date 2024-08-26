26 августа, 16:50Происшествия
Подорвавший авто в Москве Евгений Серебряков внесен в список террористов и экстремистов
Фото: телеграм-канал "Столичный СК" (Евгений Серебряков внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Подорвавший автомобиль на севере Москвы Евгений Серебряков внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает Росфинмониторинг на сайте.
"Серебряков Евгений Николаевич, 28.05.1995 года рождения, село Солодча Ольховского района Волгоградской области", – указано в публикации.
Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке на севере Москвы 24 июля. Травмы получили мужчина и женщина.
После произошедшего следствие приступило к расследованию уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов".
В свою очередь, Замоскворецкий суд Москвы отправил Серебрякова под стражу. Злоумышленник частично признал свою вину.
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