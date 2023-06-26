Очередной случай пропажи ребенка на водоеме произошел в Приморье

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Еще один ребенок пропал на водоеме в Приморье, сообщается в телеграм-канале краевой прокуратуры. Вечером в понедельник, 26 июня, во время купания на реке Уссури пропала девятилетняя девочка.

Около 18 часов (11:00 мск) девочка 2014 года рождения со знакомым матери и другими детьми 3, 4 и 6 лет направилась купаться на реку в районе улицы Сахалинской в городе Лесозаводске, где пропала под водой. Организованы поисково-спасательные мероприятия.

Лесозаводская межрайонная прокуратура организовала проверку. Установлено, что в семье девочки семь детей. Мать ранее состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В минувшие выходные во время купания утонули пять несовершеннолетних. Сперва сообщалось, что полицейские и волонтеры разыскивают троих детей, пропавших в Яковлевском районе Приморского края. Трое мальчиков 8, 9, 10 лет и 12-летняя девочка отправились днем 24 июня на реку Арсеньевку.

Один из детей начал тонуть и позвал на помощь товарищей, они кинулись спасать его, но были снесены течением. В итоге лишь 10-летний мальчик зацепился за корягу, вылез на берег и позвонил маме, а остальные пропали. Спустя некоторое время обнаружили тела всех троих детей.

Позже стало известно, что мальчик 7 лет и 17-летняя девочка утонули у села Хвалынка Спасского района Приморского края. Мальчик купался в водоеме и стал тонуть. Ему на помощь бросилась 17-летняя сестра, однако тоже ушла под воду. Их тела уже найдены.