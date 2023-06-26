В НАК сообщили о стабильной обстановке на территории Московского региона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На текущий момент на территории Московского региона обстановка стабильная, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

В связи с этим управление ФСБ по Москве и Московской области отменило режим контртеррористической операции на территории региона. Все действовавшие временные ограничения сняты.

"В связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей принято решение об отмене на территории Москвы и Московской области правового режима КТО с 09:00 26 июня 2023 года", – приводит РИА Новости сообщение НАК.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.

Ранее Сергей Собянин также сообщил, что в Москве отменили все ограничения, связанные с режимом КТО. По словам мэра, выпускной для школьников теперь проведут 1 июля.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а он сам уедет в Белоруссию.

Собянин сообщил, что Москве объявлен нерабочий день 26 июня