Тело рабочего, погибшего на шахте "Ерунаковская-8", подняли на поверхность – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело горнорабочего, погибшего при аварии на водоотливе на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе, поднято на поверхность. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

На месте продолжают работать горноспасатели.

ЧП произошло утром в понедельник, 26 апреля. После сообщений об аварии горноспасатели приступили к эвакуации рабочих.

По данным следствия, из-за прорыва водоотлива произошло частичное обрушение горной массы. В момент происшествия внутри находились 284 человека, а на аварийном участке – два человека. Один из рабочих самостоятельно вышел на поверхность.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека". Региональная прокуратура начала проверку соблюдения законов об охране труда и промышленной безопасности.

Ранее на шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы. На поверхность эвакуировали 73 человека. Горные работы были остановлены.

