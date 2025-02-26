Прокуратура попросила перевести генерала Попова из-под домашнего ареста в СИЗО

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Военная прокуратура попросила перевести обвиняемого в мошенничестве генерал-майора Ивана Попова из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило ходатайство военной прокуратуры об изменении меры пресечения Попову с домашнего ареста на заключение под стражу из-за нарушений условий домашнего ареста", – поделился собеседник агентства.

По его словам, одним из таких нарушений является отказ генерала от прохождения медосвидетельствования, когда его остановили сотрудники Госавтоинспекции. В тот день генерал ехал на своей машине на судебный процесс.

Отмечается, что суд может рассмотреть ходатайство военной прокуратуры в четверг, 27 февраля.

В свою очередь, адвокат Попова Сергей Буйновский заявил, что сотрудники ФСИН, которые контролируют выполнения условий домашнего ареста, не имеют никаких претензий к фигуранту.

"Что же касается отказа от медосвидетельствования, в отношении моего подзащитного действительно был составлен протокол, когда он ехал в суд. Он был в трезвом состоянии, что доказывает судебный процесс, который прошел в тот день в Тамбовском гарнизонном военном суде, где присутствовали судья и прокурор", – подчеркнул Буйновский.

Адвокат назвал произошедшее провокацией, отметив, что Попов решил отказаться от медосвидетельствования, поскольку опаздывал в суд.

Попова задержали в мае 2024 года. По версии правоохранителей, он причастен к хищению свыше 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в служебном подлоге. Летом 2024 года по делу обвиняемого завершились все следственные действия.