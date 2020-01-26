"Заезжающих будут обследовать". Гендиректор отеля – о госпитализации граждан Китая

Фото: телеканал Москва 24

Генеральный директор гостиницы "Арт Москва Войковская", откуда госпитализировали семь граждан Китая с высокой температурой, Михаил Волков рассказал телеканалу Москва 24 о произошедшем.

"Ситуация началась еще днем: двум постояльцам стало плохо, у них поднялась температура, было принято решение вызвать скорую помощь. Проявили бдительность и вызвали все службы: Роспотребнадзор, представителей Минздрава, развернули штаб, чтобы предотвратить любую возможность распространения инфекции", – рассказал Волков.

По словам гендиректора отеля, медики прибыли на вызов оперативно, обследовали постояльцев и приняли решение о госпитализации.

"Утром девушку госпитализировали с ангиной, позднее еще шестерых постояльцев увезли с ОРВИ. По моим данным, все они в Инфекционной клинической больнице № 1", – заявил Волков.

Он также добавил, что сейчас обследования проходят все граждане КНР, которые проживают в гостинице.

"Также на сегодня запланировано еще два заезда, поэтому всех, кто прибывает из Китая, обследуют на повышенную температуру и на внешние признаки болезни", – заключил гендиректор.

Ранее сообщалось, что из отеля в Войковском районе на севере Москвы госпитализированы граждане Китая с высокой температурой.

Власти Китая 31 декабря уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане. Возбудитель болезни – коронавирус 2019-nCoV – был установлен 7 января.

ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

По последним данным, число смертей от коронавируса в Китае выросло до 41, количество заразившихся увеличилось до 1372 человек. По данным Роспотребнадзора, заболевших новым типом пневмонии среди россиян выявлено не было.