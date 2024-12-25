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25 декабря, 11:54

Происшествия

Четверо погибших обнаружены на месте крушения самолета в Казахстане

Фото: tengrinews.kz

На месте крушения пассажирского самолета возле Актау в Казахстане обнаружили тела четырех погибших. Об этом сообщает здравоохранение Мангистауской области, передает "Интерфакс-Казахстан".

В Мангистаускую областную больницу поступили 26 пострадавших. Семерых госпитализируют в реанимацию. Кроме того, в Областную детскую больницу доставлены двое детей в возрасте 11 и 16 лет.

Самолет Embraer 190 рейсом из Баку в Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На борту упавшего самолета находились 67 человек, включая 5 членов экипажа. По данным МЧС, на месте произошедшего работают 150 человек личного состава и 45 единиц техники.

На борту судна были 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 – Казахстана и 3 – Киргизии. Посольство РФ в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим. По последним данным, 28 человек выжили.

Перед ЧП самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Предварительной причиной падения стало столкновение со стаей птиц.

По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. Минтранс Казахстана заявил, что в связи с крушением самолета будет проведено специальное расследование. Обстоятельства происшествия уточняются.

После крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники департамента полиции на транспорте начали досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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