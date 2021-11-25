В результате ЧП на шахте "Листвяжная" погибли 52 человека – СМИ

Фото: МЧС России

Общее число погибших в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе составило 52 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Погибли, по предварительным данным, 52 человека, в том числе шесть спасателей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что большинство тел погибших находится в шахте. После стабилизации температуры и концентрации метана они будут подняты на поверхность.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Спустя некоторое время после начала спасательной операции отделение горноспасателей, которое направили для поиска горняков в шахте, перестало выходить на связь. Позднее тела трех спасателей были найдены.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим.

