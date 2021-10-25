По делу о пожаре на заводе под Рязанью задержаны гендиректор и учредитель

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Правоохранители задержали учредителя компании "Разряд" Александра Егоршина и ее гендиректора Сергея Нистраткина по уголовному делу о пожаре на пороховом заводе в Рязанской области, следствие требует их ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны учредитель компании ООО "Разряд" Александр Егоршин и ее генеральный директор Сергей Нистраткин. По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказал источник.

Ходатайство следствия об аресте задержанных уже поступило в Басманный суд Москвы. Там отметили, что фигурантов подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

"Следствие просит избрать арест в отношении обвиняемых по 22 декабря", – заявили в пресс-службе суда.

Пожар в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области произошел утром 22 октября. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.

В результате ЧП погибли 17 сотрудников. На месте скончались 16 человек, еще одного доставили санавиацией в областную клиническую больницу в Рязани, однако позднее он скончался.

В МЧС рассказали, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса на предприятии. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.