По делу о пожаре на заводе под Рязанью задержаны гендиректор и учредитель

11:42
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Правоохранители задержали учредителя компании "Разряд" Александра Егоршина и ее гендиректора Сергея Нистраткина по уголовному делу о пожаре на пороховом заводе в Рязанской области, следствие требует их ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны учредитель компании ООО "Разряд" Александр Егоршин и ее генеральный директор Сергей Нистраткин. По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказал источник.
Ходатайство следствия об аресте задержанных уже поступило в Басманный суд Москвы. Там отметили, что фигурантов подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
"Следствие просит избрать арест в отношении обвиняемых по 22 декабря", – заявили в пресс-службе суда.
Пожар в цехе по производству пороха на территории завода "Эластик" в Рязанской области произошел утром 22 октября. Площадь возгорания составила 160 квадратных метров.
В результате ЧП погибли 17 сотрудников. На месте скончались 16 человек, еще одного доставили санавиацией в областную клиническую больницу в Рязани, однако позднее он скончался.
В МЧС рассказали, что причиной ЧП стало нарушение технологического процесса на предприятии. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
В Сети появилось видео ЧП из цеха завода в Рязанской области
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