Напавшему на губернатора Мурманской области Чибиса продлен арест до 21 января

Фото: телеграм-канал "Хибины|Мурманск"

Александру Быданову, напавшему на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, продлили арест до 21 января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Быданова Александра Маскаленко.

Также Маскаленко отметил, что заседание по этому делу продолжится 26 сентября. Сторона обвинения пригласит новых свидетелей.

Нападение на губернатора Мурманской области случилось вечером 4 апреля текущего года, когда Чибис выходил из ДК в Апатитах после встречи с местными жителями.

Напавшим оказался 42-летний житель Апатитов, который до этого уже привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он рассказал, что ранил губернатора из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности").