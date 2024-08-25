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25 августа, 15:14

Происшествия

Украинская ракета и БПЛА уничтожены в небе над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны ликвидировали ракету и дрон ВСУ самолетного типа над Курской областью. Об успешном отражении атаки противника сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", – сказано в его телеграм-канале.

Бои между ВС РФ и украинскими подразделениями идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера.

Всего на этом направлении противник лишился более 5 800 военнослужащих, 72 танков, 31 боевой машины пехоты и 58 бронетранспортеров.

Дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения доставили в Курскую область.

ВС РФ отразили в Курской области атаки штурмовых групп ВСУ

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