25 августа, 15:14Происшествия
Украинская ракета и БПЛА уничтожены в небе над Курской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны ликвидировали ракету и дрон ВСУ самолетного типа над Курской областью. Об успешном отражении атаки противника сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
"Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", – сказано в его телеграм-канале.
Бои между ВС РФ и украинскими подразделениями идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера.
Всего на этом направлении противник лишился более 5 800 военнослужащих, 72 танков, 31 боевой машины пехоты и 58 бронетранспортеров.
Дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения доставили в Курскую область.
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