Украинская ракета и БПЛА уничтожены в небе над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны ликвидировали ракету и дрон ВСУ самолетного типа над Курской областью. Об успешном отражении атаки противника сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

"Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы", – сказано в его телеграм-канале.

Бои между ВС РФ и украинскими подразделениями идут в Курской области с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера.

Всего на этом направлении противник лишился более 5 800 военнослужащих, 72 танков, 31 боевой машины пехоты и 58 бронетранспортеров.

Дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения доставили в Курскую область.

