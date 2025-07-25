Крушение самолета SSJ 100 в Подмосковье произошло из-за неверной установки датчиков

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Крушение самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшее 12 июля 2024 года, произошло из-за неправильной установки датчиков угла атаки. Об этом сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Согласно результатам расследования, во время техобслуживания судна на авиаремонтном предприятии, были перепутаны датчики углов атаки левого и правого бортов.

Нарушение требований руководства по технической эксплуатации самолета RRJ-95LR-100 RA-8904 привело к тому, что датчики показывали неверные данные.

SSJ 100 разбился в районе деревни Апраксино городского округа Коломна. Он осуществлял транзитный перелет после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

На борту находились два пилота и штурман, все члены экипажа погибли. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

