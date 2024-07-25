В Махачкале продлен срок задержания второго аниматора квест-парка

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Республике Дагестан"

Срок задержания второго аниматора квест-комнаты в Махачкале, где погибли две девушки в результате пожара, продлен на 72 часа. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

О возгорании в игровой комнате в Махачкале стало известно 22 июля. Две девушки проходили квест, во время которого 18-летний мужчина поджег перчатку в рамках игры и отбросил ее на пол, где стояла емкость с бензином. В результате помещение загорелось и посетительницы получили смертельные ожоги.

Следователи возбудили дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже был задержан 18-летний аниматор данной игры, которого после заключили под стражу на два месяца. Спустя время задержали его коллегу.

