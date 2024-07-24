ЛДПР предложит ввести реестр квестов после трагедии в Махачкале

Фото: телеграм-канал "Следком"

ЛДПР выступит с инициативой о создании реестра квестов после трагедии с пожаром в Махачкале, где погибли две девушки, рассказал в беседе с РИА Новости лидер партии Леонид Слуцкий.

"Необходимо ввести специальный реестр с подобными заведениями для того, чтобы надзорные органы на уровне субъекта могли регулярно проверять такие организации на предмет соблюдения правил и требований безопасности, а также проверяли наличие у них информации, которая потенциально может навредить психике ребенка", – пояснил он.

Вместе с тем парламентарий обратил внимание, что в данный момент законодательство не содержит такого понятия, как квест, а также не регулирует их лицензирование или включение в соответствующие реестры.

По словам Слуцкого, трагедия в Махачкале стала чудовищной, по своей сути, ситуацией, поскольку люди пришли на интеллектуальную игру отдохнуть и получить позитивные эмоции, а в итоге погибли.

О пожаре в игровой комнате в Махачкале стало известно 22 июля. Две девушки, которые проходили квест, погибли в результате полученных ожогов.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Спустя некоторое время был задержан 18-летний аниматор данной игры. По версии следствия, он поджег перчатку, которую использовал во время квеста. Однако он отбросил ее на пол, где стояла емкость с бензином, в результате чего помещение загорелось. Суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца.

Позже по данному делу задержали и второго аниматора. Его допросили в качестве подозреваемого и в дальнейшем могут заключить под стражу.