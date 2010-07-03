Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по делу о пожаре в лагере "Холдоми"

17:49
17:49
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Следственный комитет РФ
Главе одного из отделов ГУ МЧС по Хабаровскому краю Эдуарду Новгородцеву, заключенному под стражу, предъявлено обвинение в халатности по делу о пожаре в детском лагере "Холдоми".
"Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Вину в инкриминируемом деянии он не признает", – цитирует ТАСС источник, знакомый с материалами дела.
Новгородцев возглавляет отдел надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Ранее стало известно, что Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал директора детского лагеря Максима Кузнецова и владельца компании, организовавшей палаточный лагерь, Виталия Бурлакова до 22 сентября. Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Халатность" и "Оказание услуг, не соответствующих безопасности".
Пожар вспыхнул в ночь на 23 июля. Четыре ребенка погибли. Тело одной девочки 11 лет обнаружили сразу. За жизнь мальчика и еще двух девочек безуспешно боролись врачи. Пострадали еще девять человек: четверо детей и пятеро взрослых.
Детский лагерь "Холдоми" располагается на территории одноименного горнолыжного комплекса в 40 километрах от Комсомольска-на-Амуре. На сайте организации говорится, что детский оздоровительный лагерь (250 человек за одну смену) организуется в летний и осенний каникулярные периоды.
В министерстве образования и науки Хабаровского края сообщили, что лагерь закроют. К настоящему моменту всех детей эвакуировали.
Какие меры пожарной безопасности должны соблюдать палаточные лагеря
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: