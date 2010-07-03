Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по делу о пожаре в лагере "Холдоми"

Фото: Следственный комитет РФ

Главе одного из отделов ГУ МЧС по Хабаровскому краю Эдуарду Новгородцеву, заключенному под стражу, предъявлено обвинение в халатности по делу о пожаре в детском лагере "Холдоми".

"Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Вину в инкриминируемом деянии он не признает", – цитирует ТАСС источник, знакомый с материалами дела.

Новгородцев возглавляет отдел надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ранее стало известно, что Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал директора детского лагеря Максима Кузнецова и владельца компании, организовавшей палаточный лагерь, Виталия Бурлакова до 22 сентября. Уголовное дело расследуется по статьям "Причинение смерти по неосторожности", "Халатность" и "Оказание услуг, не соответствующих безопасности".

Пожар вспыхнул в ночь на 23 июля. Четыре ребенка погибли. Тело одной девочки 11 лет обнаружили сразу. За жизнь мальчика и еще двух девочек безуспешно боролись врачи. Пострадали еще девять человек: четверо детей и пятеро взрослых.

Детский лагерь "Холдоми" располагается на территории одноименного горнолыжного комплекса в 40 километрах от Комсомольска-на-Амуре. На сайте организации говорится, что детский оздоровительный лагерь (250 человек за одну смену) организуется в летний и осенний каникулярные периоды.

В министерстве образования и науки Хабаровского края сообщили, что лагерь закроют. К настоящему моменту всех детей эвакуировали.

