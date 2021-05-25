Эксперт допустил усиление контроля за информацией после трагедии в Казани

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Контроль за информацией в России могут усилить после трагедии в казанской гимназии. Такое мнение выразил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров.

По его словам, речь идет о контроле соцсетей учащихся школ.

"Да, планируется. Мы уже проговаривали эту необходимость с общественными организациями", – сказал Бедеров РИА Новости.

Эксперт отметил, что пока для реализации полного мониторинга интернета нет средств, но многие ОВД планируют закупить соответствующее обеспечение.

Бедеров также добавил, что всех учителей могут обязать контролировать аккаунты своих учеников в социальных сетях на предмет деструктивных тенденций.

11 мая утром в гимназии № 175 в Казани произошла стрельба. По данным местных властей, погибли семь детей и две учительницы. Пострадали 23 человека.

Суд заключил под стражу обвиняемого в нападении Ильназа Галявиева. Он полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

Ранее директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением ограничить освещений информации о лицах, совершивших массовые убийства.