В России предлагают запретить упоминать в СМИ личную информацию преступников

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Директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов предлагает ограничивать освещение информации о лицах, совершивших массовые убийства. С таким предложением он обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщает RT.

Политолог напомнил, что после недавних событий в Казани СМИ и соцсети начали активно распространять информацию о личностях подозреваемых. В частности, их имена и фамилии, фотографии и другие данные. При этом, подчеркнул Орлов, именно такого эффекта добиваются подобные преступники.

В связи с этим он предлагает ввести в законодательство понятие "информационное забвение" для подобного рода преступников.

"Предлагаю ввести запрет для СМИ на упоминание личной информации, в том числе имени и фамилии совершившего массовое убийство, на распространение фото- и видеоматериалов с изображением преступника", – говорится в обращении.

Также Орлов предлагает обязать соцсети оперативно ограничивать доступ как к информации о предполагаемом преступнике, так и к контенту, созданному самим подозреваемым и размещенному в Сети до совершения преступления.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект об ужесточении требований к получению лицензии на оружие. Документ предполагает запрет на выдачу разрешений на приобретение и хранение оружия лицам, дважды и чаще осужденным за преступления, а также тем, кого привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

