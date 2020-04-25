В Москве скончались 38 пациентов с коронавирусом

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

38 смертельных исходов в результате заражения COVID-19 зафиксировали в Москве за последние сутки, сообщает столичный Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – рассказали в Оперштабе.

Таким образом, численность смертей, которые произошли в результате заболевания коронавирусной инфекцией превысило 400 человек и достигло 404 случаев.

За последние сутки в Москве обнаружили 2612 человек, зараженных коронавирусом. 42% инфицированных составили люди, входящие в возрастную группу от 18 до 45 лет. Таким образом, общая численность заболевших в столице составила 39 507 человек.

Кроме того, 312 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц за прошедшие 24 часа. В результате прохождения курса лечения всего выздоровели 3047 пациентов.

В России всего зафиксировали 74 588 случаев инфицирования COVID-19. У 5966 человек заболевание обнаружили за последние сутки. Из них у 2915 пациентов заражение коронавирусом проходит без наличия ярко выраженных симптомов.

В Москве с 15 апреля действует пропускная система. Для использования личного или общественного транспорта столичный житель должен оформить разрешение на передвижение по городу. Если у человека отсутствует пропуск, то он будет считаться нарушителем режима самоизоляции.

Так, за апрель в Москве задержали более 130 водителей, которые нарушили обязательный карантин. Кроме того, стало известно, что чаще всего без наличия пропуска проехать на территории Москвы пытались водители Mercedes.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что столичные жители стали хуже соблюдать режим самоизоляции. Она отметила, что в связи с этим ограничения на передвижение по городу были ужесточены.