Еще 312 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве возросло на 312. Всего это 3 047 человек, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пациенты находятся под наблюдением инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога. В каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие заболевания, после лечения пациенты проходят специальные обследования. При выписке все, кому необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В стране зарегистрировано 68 622 случая, из них 36 897 в Москве. По России скончались 618 человек, в столице – 325.

По данным Роспотребнадзора, по всей России проведено более 2,7 миллиона тестов на коронавирус. 169 тысяч проведено за минувшие сутки. Под меднаблюдением остается 168 тысяч человек.