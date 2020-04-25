Еще 312 пациентов вылечилось от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве возросло на 312. Всего это 3 047 человек, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Пациенты находятся под наблюдением инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога. В каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями.
Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.
Чтобы подтвердить отсутствие заболевания, после лечения пациенты проходят специальные обследования. При выписке все, кому необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
В стране зарегистрировано 68 622 случая, из них 36 897 в Москве. По России скончались 618 человек, в столице – 325.
По данным Роспотребнадзора, по всей России проведено более 2,7 миллиона тестов на коронавирус. 169 тысяч проведено за минувшие сутки. Под меднаблюдением остается 168 тысяч человек.
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