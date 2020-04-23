В Москве начнут штрафовать за несоблюдение дистанции в транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Контролеры в Москве вместе с полицией начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 метра в транспорте. За нарушение может грозить штраф в 5 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный ГКУ "Организатор перевозок".

В общественном транспорте на местах для сидения есть наклейки с текстом "Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь". Они позволяют держать необходимое расстояние между пассажирами.

Член Клинического комитета по борьбе с коронавирусом Андрей Тяжельников объяснил, что самоизоляция и соблюдение социальной дистанции – одни из самых эффективных мер, позволяющих затормозить распространение вируса. Для снижения риска заражения лучше не покидать квартиру без крайней необходимости.

"Если выйти по какой-то причине все-таки нужно, необходимо соблюдать дистанцию между людьми минимум в полтора метра, будь то магазин, аптека или транспорт. Пассажиры в транспорте также не должны нарушать социальную дистанцию", – подчеркнул он.

В Москве действуют ограничения на передвижения по городу в целях предотвращения распространения коронавируса. С 15 апреля для поездок на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. C 22 апреля его проверяют автоматически.

Пассажирам потребуется указать номера карт в своих разрешениях на передвижение по городу в транспорте не менее чем за 5 часов до поездки. Если вы ходите по району пешком, то пропуск не нужен.