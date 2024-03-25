Первая бригада скорой помощи прибыла к "Крокусу" спустя 4 минуты после вызова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Первая бригада скорой помощи прибыла к "Крокус Сити Холлу" в день теракта через четыре минуты после поступления вызова на пульт диспетчера, заявили в Минздраве Подмосковья.

По данным ведомства, всего в оказании помощи задействовали около 70 бригад медиков – 54 бригады Московской областной станции скорой помощи, а также 15 бригад территориального центра медицины катастроф.

Помимо этого, оперативно было налажено взаимодействие с экстренными службами Москвы.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Четыре вооруженных преступника открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 человека пострадали.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу.

При этом официальных данных о причинах теракта следствие еще не озвучивало. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что информация будет позже.

