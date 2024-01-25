ВСУ могли нанести удар по самолету Ил-76 из американского ЗРК – СМИ

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Военнослужащие Украины могли нанести удар по российскому воздушному судну Ил-76, в котором везли украинских военнопленных, из американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на местный военный источник.

Он уточнил, что данное оружие имеется у Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как США поставили Киеву новую часть помощи.

Самолет Ил-76 на борту с украинскими военнопленными накануне потерпел крушение в Белгородской области. В момент ЧП в нем находились 65 пленных, а также три сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По информации Минобороны РФ, самолет потерпел крушение после удара по нему из зенитного ракетного комплекса ВСУ. Украинский лидер Владимир Зеленский после произошедшего заявил, что Украина будет настаивать на организации международного расследования по факту произошедшего.

Утром 25 января на месте крушения Ил-76 обнаружили черные ящики. Они были переданы следователям для изучения.

Между тем в Госдепе США уже заявили, что ожидают от РФ и Украины результатов расследования произошедшего.



Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева