Число погибших журналистов в секторе Газа возросло до 103 человек

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Число погибших журналистов в секторе Газа с начала боевых действий возросло до 103 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на пресс-службу правительства анклава.

"Число журналистов, которые погибли в секторе Газа с начала израильской войны, возросло до 103 человек", – уточнили там.

Отмечается, что в одним из погибших является оператор телеканала, вещающего из Катара, Самер Абу Дакка. Пресс-служба заявила, что он был тяжело ранен во время израильского налета на место нахождения съемочной группы. Как указано в материале, мужчина скончался до приезда скорой помощи, поскольку бригада не могла до него добраться шесть часов.

По данным телеканала, дело об убийстве оператора израильскими военными намерены направить в Международный уголовный суд.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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