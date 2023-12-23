Число погибших в Газе в результате ударов Израиля превысило 20,2 тыс человек

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Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 20,2 тысяч человек, ранеными оказались свыше 53,6 тысяч. Об этом сообщает Минздрав анклава.

"Число погибших возросло до 20 258, еще 53 688 ранены", – цитирует ведомство телеканал Al Hadath.

По данным Минздрава, за последние сутки в анклаве погибли по меньшей мере 201 человек.

Ранее стало известно, что палестинские группировки, в том числе ХАМАС, не собираются вести переговоры с израильской стороной по теме освобождения заложников до полного прекращения огня.

До этого руководитель израильского Моссада Давид Барнеа выступил с идеей начать недельное перемирие с ХАМАС для освобождения порядка 40 заложников, среди которых – женщины, мужчины старше 60 лет, тяжелобольные или раненые.

Палестинские боевики не приняли это предложение. В прессе со ссылкой на египетских чиновников сообщали, что отказ ХАМАС был озвучен, чтобы вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки.

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