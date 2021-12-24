В Москве возбудили дело после избиения сына бойца Дацика – СМИ

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Уголовное дело возбудили после избиения сына бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По предварительным данным, днем 22 декабря в подъезде жилого дома на улице Нижней Сыромятнической мужчина в наркотическом опьянении избил 14-летнюю девушку и 16-летнего сына Дацика. Затем он скрылся.

Подозреваемого задержали на следующий день. Подростков госпитализировали: сына бойца – с закрытой черепно-мозговой травмой, сочетанным ушибом мозга, раной верхней губы и гематомой окологлазничной области, а девушку – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами лица.

Дело расследуется по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В 2019 году супруга Дацика сообщила в правоохранительные органы, что мужчина избил своих сына и дочь во время отдыха в одном из столичных фитнес-клубов. Экс-спортсмен якобы несколько раз сделал им замечание, после чего применил в их отношении насилие. Полицейские задержали Дацика, получили от него объяснения и взяли обязательство о явке.

Вячеслав Дацик регулярно попадает в поле зрения правоохранительных органов. В 2018 году он ворвался в бордель в Санкт-Петербурге, избил сотрудниц и клиентов, после чего заставил их в обнаженном виде идти до ближайшего отдела полиции. Кроме того, он похитил 50 тысяч рублей.

Его приговорили к 3,5 года колонии строгого режима, однако впоследствии уголовное преследование по двум статьям ("Нарушение неприкосновенности жилища" и "Побои") было прекращено из-за истечения срока давности. Боец вышел на свободу в конце февраля 2019 года.