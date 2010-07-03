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12:28

Дацика обвинили в избиении своих детей

происшествия

12:28

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Сергей Николаев

Бывшего бойца ММА и националиста Вячеслава Дацика, известного по прозвищу Рыжий Тарзан, заподозрили в избиении своих сына и дочери. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, об инциденте в полицию сообщила супруга Дацика Ксения. Она рассказала, что мужчина нанес детям телесные повреждения.

Полицейские установили, что ссора между отцом и детьми произошла во время отдыха в фитнес-клубе "Зебра", который располагается на улице Большая Семеновская. Мужчина несколько раз сделал детям замечание, а затем применил в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья. Мальчик и девочка получили телесные повреждения.

Медицинская помощь детям не потребовалась. Тяжесть травм будет установлена при обращении в больницу. Правоохранители задержали Дацика, получили от него объяснения и взяли обязательство о явке.

Вячеслав Дацик неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2007 году его направили на лечение в психиатрическую больницу после разбойного нападения на салон сотовой связи. В 2010 году он бежал из медучреждения в столицу Норвегии Осло. Он объявился в иммиграционной конторе и попросил убежище. При себе у него был пистолет.

В конце декабря суд Норвегии приговорил Дацика к восьми месяцам за незаконное ношение оружия, а в марте 2011 году депортировал в Россию. Его осудили за разбойное нападение. Дацика приговорили к пяти годам колонии.

19 марта 2018 года Дацик ворвался в бордель на 11-й линии Васильевского острова и заставил его клиентов и сотрудниц в обнаженном виде идти до ближайшего отдела полиции. Кроме того, он избил трех женщин и похитил 50 тысяч рублей.

Дацика приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима. В конце февраля текущего года суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование Дацика по двум статьям ("Нарушение неприкосновенности жилища" и "Побои") из-за истечения срока давности. В результате боец вышел на свободу.

происшествия

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