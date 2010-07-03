У сына Дацика диагностировали множественные ушибы

Сын бывшего бойца ММА и националиста Вячеслава Дацика по прозвищу "Рыжий Тарзан" обратился в медучреждение, где подтвердили факт получения побоев. Об этом Агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что 14-летний мальчик в сопровождении матери пришел в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Медики диагностировали у него множественные ушибы, ссади и кровоподтеки в области лица, шеи, грудной клетки, плеч и живота. Юноша рассказал, что побои нанес ему отец.
В настоящий момент следователи проводят проверку. Выясняются обстоятельства инцидента.
25 марта супруга Дацика сообщила в правоохранительные органы, что мужчина избил своих сына и дочь во время отдыха в одном из столичных фитнес-клубов. По предварительным данным, экс-спортсмен якобы несколько раз сделал им замечание, после чего применил в их отношении насилие. Полицейские задержали Дацика, получили от него объяснения и взяли обязательство о явке.
Вячеслав Дацик регулярно попадает в поле зрения правоохранительных органов. Год назад он ворвался в бордель в Санкт-Петербурге, избил сотрудниц и клиентов, после чего заставил их в обнаженном виде идти до ближайшего отдела полиции. Кроме того, он похитил 50 тысяч рублей.
Его приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима, однако впоследствии уголовное преследование по двум статьям ("Нарушение неприкосновенности жилища" и "Побои") было прекращено из-за истечения срока давности. Боец вышел на свободу в конце февраля.
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