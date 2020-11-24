Назван возможный мотив захвата заложников в Петербурге

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Одним из мотивов захвата заложников в Санкт-Петербурге могла стать ревность мужчины к жене, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя регионального управления СК Екатерину Гилину.

"Один из мотивов – это ревность. Он лечился... И, я так понимаю, это результат употребления каких-то таблеток вместе с алкоголем. Все будет установлено в ходе следствия", – рассказала она.

Во вторник, 24 ноября, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире шестерых детей.

Сообщалось, что мужчина на протяжении нескольких лет состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За две недели до инцидента его доставили в больницу, поскольку у него наблюдалось пограничное состояние.

В настоящее время мужчина покинул квартиру и сдался. Также из квартиры были выведены все дети, которых злоумышленник удерживал.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы.

