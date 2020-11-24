Захвативший детей в Петербурге мужчина сдался

16:46
Фото: РИА Новости/Валентин Егоршин
Мужчина, захвативший шестерых детей в квартире в Колпинском районе Санкт-Петербурга, вышел из нее и сдался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Он самостоятельно открыл дверь квартиры и сдался", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что из квартиры были выведены все дети, которых удерживал мужчина.
Во вторник, 24 ноября, в полицию обратилась местная жительница и сообщила, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире шестерых детей. В МВД захват заложников подтвердили.
Сообщалось, что на протяжении нескольких лет мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За две недели до инцидента он был доставлен в больницу, поскольку у него наблюдалось пограничное состояние.
Представитель Колпинского района города Надежда Осипова рассказала, что семья захватчика переехала в Петербург два года назад из Архангельской области. Дети занимались в социально-реабилитационном центре, получали помощь как малообеспеченные.
В МВД сообщили, что детям, которых взял в заложники мужчина в Петербурге, от 3 до 15 лет
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