Очевидец рассказала, как захвативший шестерых детей угрожал ей топором

16:11
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Очевидец Наталья рассказала Москве 24 об обстоятельствах инцидента в Санкт-Петербурге, где мужчина заперся с шестью детьми в квартире на Пролетарской улице в Колпинском районе города.
"Это было в районе 12:30, мой дом находится неподалеку от этого места. Я возвращалась домой из детской поликлиники с ребенком в коляске. Смотрю: полиция стоит, машин 5-6, скорая. Слышу крики, решила пойти дальше", – вспоминает девушка.
"Полиция и скорая там стояли, ничего сделать не могли, они чуть подходили, тот сразу начинал орать", – рассказала Наталья Москве 24.
По предварительным данным, захватчиком оказался местный житель Денис Бельтюков. Сообщается, что на протяжении нескольких лет он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За две недели до инцидента он был доставлен в больницу, поскольку у мужчины наблюдалось пограничное состояние.
Захватчик после выписки продолжал принимать прописанные лекарства, но два дня назад устроил скандал, после чего была вызвана полиция. Сегодня захватчик заподозрил свою супругу в измене, после чего выгнал ее из квартиры, а сам заперся с детьми внутри. По данным СМИ, мужчина находится в нетрезвом состоянии.
Представитель Колпинского района города Надежда Осипова рассказала, что семья захватчика переехала два года назад из Архангельской области. Дети занимались в социально-реабилитационном центре, получали помощь как малообеспеченные.
Сообщается, что среди удерживаемых детей самому младшему 3 года, старшему – 15 лет. Правоохранительные органы ведут с мужчиной переговоры.
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