Доследственная проверка начата по факту захвата заложников в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге по факту захвата шестерых детей в заложники начата доследственная проверка. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Прокуратура поставила на контроль производство оперативных мероприятий, а также ход проведения доследственной проверки", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Во вторник, 24 ноября, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире шестерых детей. В МВД захват заложников подтвердили.

По предварительным данным, злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения. Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт.

Предположительно, захватчиком оказался местный житель Денис Бельтюков. Сообщается, что на протяжении нескольких лет он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За две недели до инцидента мужчина был доставлен в больницу, поскольку у него наблюдалось пограничное состояние.

Представитель Колпинского района города Надежда Осипова рассказала, что семья захватчика переехала в Петербург два года назад из Архангельской области. Дети занимались в социально-реабилитационном центре, получали помощь как малообеспеченные.