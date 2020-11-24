СК возбудил уголовное дело после инцидента с захватом заложников в Петербурге

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после захвата в заложники шестерых детей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте СК.

"ГСУ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы"), то есть незаконное удержание детей в квартире", – сообщила представитель ведомства.

Во вторник, 24 ноября, в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что муж выгнал ее из квартиры, забаррикадировался и удерживает в квартире шестерых детей. В МВД захват заложников подтвердили.

Позже мужчина покинул квартиру и сдался. Также из квартиры были выведены все дети, которых злоумышленник удерживал.

Сообщалось, что на протяжении нескольких лет он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. За две недели до инцидента мужчина был доставлен в больницу, поскольку у него наблюдалось пограничное состояние.

Представитель Колпинского района города Надежда Осипова рассказала, что семья захватчика переехала в Петербург два года назад из Архангельской области. Дети занимались в социально-реабилитационном центре, получали помощь как малообеспеченные.