Застрявшие в Непале российские альпинисты спустились до перевала

Фото: vk.com/vasilek1983

Российские альпинисты, застрявшие на вершине Манаслу в Непале, благополучно спустились до перевала 6 500 метров, сообщил один из участников группы Андрей Васильев по спутниковому телефону.

"Все в порядке, спустились по австрийскому маршруту до перевала 6 500 метров. Завтра (25 октября. – Прим. ред.) уже по своей тропе", – цитирует Васильева ТАСС.

О том, что пять российских альпинистов не могут спуститься с вершины горы Манаслу уже несколько дней, СМИ сообщали 24 октября. Утверждалось, что это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Однако эту информацию опроверг вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. По его словам, альпинисты не застряли, а просто медленно спускаются. Также он уточнял, что все участники группы здоровы, с ними поддерживают связь.

Позднее сестра одного из участников экспедиции Сергея Кондрашкина Анна рассказала, что среди группы пострадавших нет, однако спуск затруднен из-за сложного маршрута и неблагоприятных погодных условий.