Эксперт Яковенко: ситуация с альпинистами из РФ в Непале является штатной

Фото: depositphotos/kamchatka

Председатель комиссии по классическому альпинизму Александр Яковенко назвал штатной ситуацию с застрявшей на непальской горе Манаслу группой российских альпинистов. Его слова передает ТАСС.

24 октября СМИ сообщили, что пять российских альпинистов после восхождения на Манаслу (8 163 метра. – Прим. ред.) не могут спуститься с вершины горы на протяжении нескольких дней. Утверждалось, что это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Однако вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин опроверг данную информацию в разговоре с агентством. Он подчеркнул, что альпинисты не застряли, а медленно спускаются вниз. По его данным, в настоящее время они находятся на высоте 7,5 тысячи метров.

При этом Пятницин уточнил, что все участники группы здоровы, с ними поддерживается устойчивая связь. Он также отметил, что в той местности плохая видимость, поэтому россияне спускаются с особой осторожностью.

Яковенко, в свою очередь, обратил внимание, что входящие в группу альпинисты имеют высокую квалификацию. По его словам, у них есть запас провизии, снаряжение, теплые вещи и время на возможные осложнения, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий.

Председатель комиссии по классическому альпинизму также рассказал, что недавно связывался с представителями команды. По его данным, ситуация находится под контролем.

"Ухудшение видимости в такой ситуации и на таком – хорошо известном – участке маршрута является не чрезвычайным происшествием, а рядовым рабочим моментом", – подчеркнул Яковенко.

Представители посольства России в Катманду в разговоре с РИА Новости уточнили, что операция по спасению альпинистов может начаться в ближайшее время. В данный момент процесс эвакуации группы осложняется метеоусловиями. Дипломаты продолжают контактировать с местными спасателями. При этом сами альпинисты и их родные пока не обращались в посольство за помощью.

Ранее авиация Минобороны Киргизии эвакуировала несколько групп альпинистов из района пиков Победы и Хан-Тенгри в Иссык-Кульской области. Общее число спасенных составило 62 человека. Среди них были граждане России, Киргизии, Казахстана, Китая и Великобритании. В операции было задействовано два вертолета, которые совершили 6 рейсов.