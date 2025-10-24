Сестра российского альпиниста с Манаслу рассказала о судьбе застрявших

Фото: 123rf.com/vittoriache

Все российские альпинисты, совершающие спуск с горы Манаслу в Непале, здоровы, пострадавших среди них нет. Об этом рассказала ТАСС Анна Кондрашкина, сестра участника экспедиции Сергея Кондрашкина.

"Следим за спуском. Крайняя информация была вчера от Андрея Васильева. Все здоровы, все живы. Сейчас задача – безопасно спуститься", – отметила женщина.

Кондрашкина также прокомментировала информацию, что группа якобы не может спуститься несколько дней. По ее словам, спуск начался 23 октября, но маршрут сложный и погодные условия оставляют желать лучшего.

В свою очередь, президент Федерации альпинизма Санкт-Петербурга Татьяна Тимошенко уточнила, что этот поход – коммерческая экспедиция, ее участники не являются членами Федерации альпинизма Санкт-Петербурга.

24 октября стало известно, что российские альпинисты застряли на вершине Манаслу и не могут спуститься с высоты 8 163 метра. Однако вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин опроверг эту информацию и подчеркнул, что альпинисты не застряли, а медленно спускаются вниз.

Также председатель комиссии по классическому альпинизму Александр Яковенко назвал ситуацию штатной. Он отметил, что в группу входят альпинисты высокой квалификации. Кроме того, у них есть необходимый запас провизии, теплые вещи и все необходимое на случай неблагоприятных погодных условий.

Яковенко заверил, что связывался с представителями экспедиции и убедился, что ситуация находится под контролем. По его словам, ухудшение видимости на данном участке горы не является чрезвычайным происшествием.

Представители посольства России в Катманду ответили, что операция по спасению альпинистов может начаться в ближайшее время. Однако альпинисты и их родственники за помощью не обращались.

