Представительство РФ сообщило о панике в секторе Газа

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Бомбардировки сектора Газа продолжаются, сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

По ее словам, ситуация не улучшается, поэтому в анклаве наблюдается паника.

Ранее пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс сообщил, что в настоящее время под разрушенными зданиями в секторе Газа находятся более 1 400 человек, половина из которых – дети.

По его словам, в ловушке под завалами, по разным данным, сейчас находятся около 800 детей. Десятки тысяч жилых помещений сектора Газа разрушены. При этом поставляемая из Египта гуманитарная помощь является каплей в море, поскольку больницы переполнены 15 тысячами раненых, добавил он.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля. По данным армии Израиля, в Газе удерживается не менее 222 заложников.

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