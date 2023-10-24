В Минздраве РФ рассказали о состоянии пострадавшего при ударе дрона журналиста Sputnik

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Состояние пострадавшего в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области журналиста афганской редакции Sputnik Хайбара Акифи по-прежнему остается тяжелым. Однако у пациента наблюдаются положительные сдвиги, рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

"Его состояние оценивается врачами как тяжелое, с положительной динамикой. Он продолжает получать все необходимое лечение", – передает РИА Новости его слова.

В ночь на 12 октября над Белгородом был сбит беспилотник ВСУ самолетного типа. В результате падения обломков загорелся частный жилой дом. При пожаре пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и малолетнего ребенка.

Выяснилось, что в доме находились Акифи, его супруга, дочь и родители жены. Журналист и его жена выжили, их госпитализировали, остальные погибли.

16 октября в Белгороде похоронили четырехлетнюю дочь журналиста, его тестя и тещу. Акифи и его супруга не смогли присутствовать на церемонии, поскольку находятся на лечении.

Позднее стало известно, что пострадавшего при ударе украинского дрона журналиста перевели на лечение в Москву.



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