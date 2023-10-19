Раненный при ударе украинского дрона журналист Sputnik переведен на лечение в Москву

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Раненный во время удара дрона ВСУ в Белгородской области журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи доставлен для лечения в столицу. Его разместили в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. Об этом сообщили в Минздраве Белгородской области, передает РИА Новости.

Также помощник главы регионального Минздрава рассказал, что эвакуация Акифи прошла штатно. Однако его состояние остается стабильно тяжелым.

Жена журналиста переведена из реанимации в отделение травматологии. Ее состояние стабилизировалось, сообщила главврач городской больницы № 2 Белгорода Ольга Мевша.

Ранее в Белгороде похоронили четырехлетнюю дочь журналиста, его тестя и тещу. Акифи и его супруга не смогли присутствовать на церемонии в связи с лечением.

В ночь на 12 октября над Белгородом был сбит беспилотник ВСУ самолетного типа. Из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. В результате пожара пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и малолетнего ребенка.

Выяснилось, что в доме находились 29-летний Хайбар Акифи, его супруга, дочь и родители жены. Акифи и его жена выжили, их госпитализировали, остальные погибли.

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