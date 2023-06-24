Липецкий губернатор сообщил о передвижении техники ЧВК "Вагнер" по региону

Фото: телеграм-канал "Игорь Артамонов"

Техника ЧВК "Вагнер" передвигается по территории Липецкой области. Правоохранительные органы принимают необходимые меры для обеспечения безопасности мирных жителей, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, ситуация контролируется, сбоев в работе критической инфраструктуры не наблюдается.

"С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперштабе. Все работают четко и слаженно", – указал глава региона.

Артамонов порекомендовал жителям Липецкой области не оставлять дома и не ездить на транспорте.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию, заявив, что боевые задачи выполняются на линии соприкосновения с ВСУ в районе спецоперации.

В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области введен режим контртеррористической операции, а также отменили все массовые мероприятия.

Позже Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Если нарушение было совершено с использованием транспортного средства, то наряду со штрафом возможна конфискация автомобиля.

Ситуация в Санкт-Петербурге находится под контролем