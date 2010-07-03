Режим ЧС объявили в Туркестанской области Казахстана после взрыва в воинской части

Режим ЧС объявлен в Туркестанской области Казахстана. На территории воинской части в городе Арысь на юге страны ранее произошел мощный взрыв, передает "Интерфакс-Казахстан".
Как сообщили по телефону горячей линии, людей эвакуируют в города Шымкент и Туркестан. Туда отправили около 40 автобусов. "Данных о пострадавших и погибших все еще нет", – отметил собеседник агентства.
В управлении здравоохранения Туркестанской области, в свою очередь, рассказали об эвакуаиции пациентов из больниц. По данным ведомства, их вывозят на служебных и личных машинах.
Тем временем пользователи соцсетей публикуют кадры взрыва на территории воинской части в Арыси. В комментариях пишут, что жители покидают город.
Сообщение о взрыве в складском помещении, вслед за которым начался пожар, поступило на пульт противопожарной службы 24 июня в 09:20 (в 06:20 по московскому времени). На место ЧП прибыли 30 человек личного состава и восемь единиц пожарной техники.
Аналогичный инцидент произошел в Арыси десять лет назад. Тогда на складе ТОО "НПО "Казарсенал" загорелись и сдетонировали предназначенные к утилизации боеприпасы. В ликвидации последствий участвовали 195 человек и 34 единицы техники. В результате того происшествия погибли трое и пострадали 17 человек.
Ранее сообщалось, что 1 июня 2019 года на заводе "Кристалл" в Дзержинске прогремели три взрыва. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила. Затем начался пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. В городе ввели режим ЧС. Цех завода, где производились и хранились фугасные авиабомбы, полностью обрушился. Также были повреждены пять зданий завода. После взрывов возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности.
Последствия взрывов в Дзержинске затронули 70 детских садов и 31 школу. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, никаких последствий для конструкций нет, но в зданиях выбиты стекла.
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