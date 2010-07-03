Пожар на заводе в Дзержинске потушили

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Пожар на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области ликвидирован, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб.

В субботу, 1 июня, на заводе прогремели три взрыва. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила.

По последним данным, всего за медицинской помощью обратились 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей в их числе нет.

На стационарном лечении находятся 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, еще 14 в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам, передает на пресс-служба Минздрава РФ.

В результате взрывов произошел пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Его площадь составила 800 квадратных метров по объектам завода и 400 – по лесному массиву.

В городе введен режим ЧС. Цех завода, где производились и хранились фугасные авиабомбы, полностью обрушился. Повреждено пять зданий завода (три складских и два производственных). От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров, а также на заводских территориях. Администрация Дзержинска обещала помочь жителям пострадавших домов.

После взрывов заведено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности. Расследование находится на особом контроле у регионального следственного управления.

В город направлены криминалисты центрального аппарата СК РФ. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова взяла на личный контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим.