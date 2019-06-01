Скворцова проконтролирует оказание медпомощи пострадавшим в Дзержинске

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова взяла на личный контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим в результате взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В субботу, 1 июня, на заводе прогремели три взрыва. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила. В результате взрывов произошел пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Его площадь составила 800 квадратных метров по объектам завода и 400 – по лесному массиву. Все очаги тления локализованы.

По последним данным, пострадали 43 человека, сообщает Минздрав. 15 из них госпитализированы, 28 получили помощь амбулаторно. Пострадавших в тяжелом состоянии нет.

В городе введен режим ЧС. На месте работают бригады МЧС. Роспотребнадзор исследует воздух в зоне жилых домов.

Цех завода, где производились и хранились фугасные авиабомбы, полностью обрушился. Повреждено пять зданий завода.

После взрывов возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности. Расследование находится на особом контроле у регионального следственного управления.