Мэрия Дзержинска поможет жителям пострадавших при взрывах квартир

Администрация Дзержинска поможет жителям домов, пострадавших при взрывах на заводе "Кристалл". Об этом заявил мэр города Иван Носков.

"Мы помощь всем окажем и все затраты компенсируем по мере возможностей, будем рассматривать вариант страхования", – цитирует его ТАСС.

Помогать восстанавливать соцобъекты будут рабочие из Нижнего Новгорода. Они уже выехали в Дзержинск.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отправил на место взрывов опытных криминалистов центрального аппарата СК РФ, передает "Интерфакс". Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова взяла на личный контроль ситуацию с оказанием медицинской помощи пострадавшим. По последним данным, их число достигло 43 человек. 15 из них госпитализированы, 28 получили помощь амбулаторно. Пострадавших в тяжелом состоянии нет.

В субботу, 1 июня, на заводе прогремели три взрыва. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила.

В результате взрывов произошел пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Его площадь составила 800 квадратных метров по объектам завода и 400 – по лесному массиву. Все очаги тления локализованы. В городе введен режим ЧС.

Цех завода, где производились и хранились фугасные авиабомбы, полностью обрушился. Повреждено пять зданий завода.

После взрывов заведено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности. Расследование находится на особом контроле у регионального следственного управления.