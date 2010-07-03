Последствия взрывов в Дзержинске затронули 70 детских садов и 31 школу

В результате взрывов на заводе в Дзержинске пострадали здания 70 детских садов и 31 школы. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, никаких последствий для конструкций зданий нет, но выбиты стекла. Поставлена задача заменить их в ближайшие сутки. Жителям домов, в которых выбиты окна, губернатор рекомендовал обращаться по номеру 112 либо в свои управляющие компании. Все необходимые ресурсы будут выделены.

Ранее Никитин не исключил, что число пострадавших может увеличиться. По последним данным, из 84 человек, обратившихся к врачам, госпитализированы 16, у 15 – ранения средней степени тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

В субботу, 1 июня, на заводе "Кристалл" прогремели три взрыва. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила.

В результате взрывов произошел пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Его площадь составила 800 квадратных метров по объектам завода и 400 – по лесному массиву. Все очаги тления локализованы. В городе введен режим ЧС.

Цех завода, где производились и хранились фугасные авиабомбы, полностью обрушился. Повреждено пять зданий завода. После взрывов заведено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности. Расследование находится на особом контроле у регионального следственного управления.