Количество пострадавших после взрывов в Дзержинске может увеличиться

Число пострадавших в результате взрывов на заводе в Дзержинске может увеличиться. Такое заявление по итогам заседания оперативного штаба сделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, передает РИА Новости.
Он уточнил, что после взрыва в медицинские учреждения обратились 84 человека. Из них госпитализированы 16, у 15 – ранения средней степени тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.
В основном люди обращаются с бытовыми травмами легкой тяжести, часто с порезами осколками стекла из-за того, что от взрывной волны пострадало большое количество домов, сказал Никитин.
Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей в их числе нет. На стационарном лечении находятся 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, еще 14 в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам.
В субботу, 1 июня, на заводе "Кристалл" прогремели три взрыва. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила.
В результате взрывов произошел пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Его площадь составила 800 квадратных метров по объектам завода и 400 – по лесному массиву. Все очаги тления локализованы. В городе введен режим ЧС.
Цех завода, где производились и хранились фугасные авиабомбы, полностью обрушился. Повреждено пять зданий завода. После взрывов заведено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности. Расследование находится на особом контроле у регионального следственного управления.
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