Гендиректора дзержинского "Кристалла" отстранили от работы накануне взрывов

Гендиректора ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, где произошли взрывы, накануне отстранили за систематические нарушения промышленной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

"После апрельского ЧП там работала комиссия, по итогам которой его отстранили. Руководство меняется, но, понятно, что оно ни организационно, ни просто физически не могло успеть изменить ситуацию", – пояснили в ГосНИИ.

4 апреля 2019 там прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Следом загорелась сухая трава на площади 150 квадратных метров. Возгорание быстро потушили, никто не пострадал. Причиной взрыва могло стать нарушение безопасности при производстве опасных работ.

Сегодня на заводе произошло три взрыва. Эпицентр располагался в цехе по производству тротила.

По данным Минздрава, всего за медицинской помощью обратились 79 человек, 38 работников завода и 41 житель города. Детей в их числе нет.

На стационарном лечении находятся 15 человек, одна пациентка в тяжелом состоянии, близком к среднему, еще 14 в состоянии средней степени тяжести. Амбулаторная помощь оказана 63 пациентам.

В результате взрывов случился пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. Его площадь составила 800 квадратных метров по объектам завода и 400 – по лесному массиву.

В городе вводили режим ЧС. Цех завода, где производились и хранились фугасные авиабомбы, полностью обрушился. Повреждено пять зданий завода (три складских и два производственных).

От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров, а также на заводских территориях. Администрация Дзержинска обещала помочь жителям пострадавших домов.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил промышленной безопасности.

ГосНИИ "Кристалл" – предприятие оборонно-промышленного комплекса. Завод решает проблемы создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.