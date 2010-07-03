Пожар в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске локализовали

Пожарные локализовали возгорание в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую Единую дежурную диспетчерскую службу.

Локализацию объявили в 16:28. Обошлось без пострадавших.

"Кристалл" считается ведущей организацией ОПК по созданию взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.